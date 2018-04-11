أرامكو تنفي تعرض منشآتها لهجوم

نفت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تعرض أي من منشأتها في جنوب غرب المملكة لهجوم، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن الأربعاء انهم استهدفوا إحدى منشآت الشركة بطائرة من دون طيار.

وقالت الشركة في بيان إن المرافق التابعة لها في منطقة جازان تعمل بشكل "طبيعي وآمن".

وأفادت قناة تابعة للحوثيين على حسابها في توتير في وقت سابق الأربعاء باستهداف أرامكو بطائرة "قصيف واحد" في جازان. وأضافت القناة أن الحوثيين شنوا ضربة مماثلة على مطار أبها في إقليم عسير المجاور.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن الأربعاء إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخا فوق أجواء جازان. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.