اليمن: الحرب تفاقم المخاوف بشأن مصير مدينة زبيد الأثرية

تقترب المعارك العنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين، يوماً بعد يوم من أسوار مدينة زبيد التاريخية، حوالي 100 كم جنوبي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، ما يفاقم المخاوف بشأن مصير المدينة الأثرية المهددة أصلا بالشطب من قائمة (اليونسكو) للتراث العالمي.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الـ20 من شباط/فبراير جميع الأطراف المتحاربة إلى حماية مدينة زبيد واحترام معالمها، كونها مدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي وتضم أكبر عدد من المساجد في اليمن.

وتدور المواجهات العسكرية حالياً على بعد 37 كم جنوبي المدينة العريقة التي وصفها البرفسور الفرنسي بول بوننفال، بـ"أكسفورد الشرق"، بعدما ظلت تمثل لقرون درة معمارية ومركزا للعلوم الإسلامية.

ولعب بوننفال دوراً كبيراً في تشجيع اليونسكو على إدراج المدينة التي تمتاز بدروبها الضيقة ومآذنها الشامخة على قائمة التراث العالمي عام 1993.

واقع مأساوي

لكن المدينة التاريخية التي تأسست بداية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)، بأمر من الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد، تعرضت خلال السنوات الأخيرة "لإهمال وتدمير متعمد، في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية المختصة"، حسب ما يقول أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة صنعاء محمد العروسي.

ويؤكد الدكتور العروسي أن منظمة اليونسكو هددت أكثر من ثلاث مرات بشطب المدينة من قائمة التراث العالمي.

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