اليمن.. الأمم المتحدة تناشد أطراف النزاع التعاون مع مبعوثها الجديد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أطراف النزاع في اليمن للتوصل إلى تسوية سياسية لوضع حد للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام وجعلت 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات فورية.

وقال غوتيريش أثناء مشاركته في مؤتمر بجنيف تسعى خلاله المنظمة الدولية إلى تأمين ثلاثة مليارات دولار لتوفير مساعدات إنسانية هذا العام في اليمن، "أناشد جميع الجهات التعاون مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن غريفيثس من دون تأخير".

ودعا المسؤول الدولي إلى إبقاء موانئ اليمن مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية والحمولات التجارية، خصوصا المواد الغذائية والأدوية والوقود.

وشدد أيضا على ضرورة استخدام مطار صنعاء الذي قال إنه يعتبر حبل نجاة وينبغي أن يظل مفتوحا.

وبدأ غريفيثس، وهو دبلوماسي بريطاني، مهمته في اليمن منتصف الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن كانت آخر جولة محادثات سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة قد عقدت في الكويت في آب/أغسطس 2016.