شادية بسيسو.. عربية تسعى للقلب سوبر ستار المصارعة الحرة

في تشرين الأول/أكتوبر، أصبحت الأردنية شادية بسيسو أول امرأة من المنطقة العربية توقع عقدا لتطوير المواهب مع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، ما يمنحها فرصة التدرب لتكون نجمة من نجوم هذه الرياضة.

الشابة البالغة 31 عاما، ليست متدربة في المصارعة بل تحمل الحزام الأزرق في رياضة الجوجتسو البرازيلية.

ورغم أن مسيرتها الرياضية بدأت عام 2013، إلا أن بسيسو شاركت في عدد من المنافسات في دبي ونيويورك ولوس أنجليس وحصدت الميدالية النحاسية في أول بطولة تخوضها بعد ثلاثة أشهر فقط على انطلاق تدريباتها.

بتوقيع #الأردنية_شادية_بسيسو عقدا أمس الأحد مع شركة #المصارعة_العالمية_الحرة، وهي المعروفة بأحرف #WWE اختصارا، والمختصة بتطوير المواهب لتأهيلها للمشاركة في المباريات، تصبح بسيسو #أول_عربية تقتحم عالم المصارعة الحرة، علما أن العراقية رندا مرقس المقيمة في كندا pic.twitter.com/oXa55EpCrw — مغريد تويتر (@hanyebada1) November 8, 2017

موقع ENPS المتخصص في أخبار الرياضة كتب أن بسيسو كانت من أول الأشخاص الذين تلقوا دعوة للمشاركة في عملية اختيار المرشحين بعد شروع WWE في البحث عن مواهب تلفزيونية عربية من أجل إطلاق محطتها الناطقة باللغة العربية في 2016.

ورغم أن WWE لم تعين بسيسو لدور تلفزيوني، إلا أن الشركة انتبهت لطاقة هذه الشابة وموهبتها في فنون القتال.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، شاركت الأردنية ضمن 40 رجلا وامرأة من الشرق الأوسط والهند ومن خلفيات رياضية مختلفة شملت رافعي أثقال، ولاعبي رغبي وكرة قدم، ومصارعين هواة، ومتمرّسين في الفنون القتالية، وخبراء في اللياقة البدنية، ​في منافسات اختيار المواهب التي أجرتها WWE بدبي.

وبحسب موقع WWE، فإن عدة عوامل ساهمت في اختيار الشابة الأردنية بما فيها "قدرات بسيسو الرياضية وثقتها بنفسها والجاذبية الطبيعية التي تتمتع بها".

وأعربت بسيسو التي تخرجت من الجامعة الأميركية في بيروت وتقيم الآن في دبي، عن سعادتها لأنها أول امرأة شرق أوسطية تتعاقد مع WWE، مشيرة إلى أن العمل مع الشركة "فرصة مذهلة بالفعل" وأنها تنتظر "بفارغ الصبر" أن تبدأ مسيرتها لتكون إحدى نجوم WWE.

وستنتقل بسيسو للعيش في مدينة أورلاندو الأميركية في 2018 حيث ستلتحق بمجموعة من المواهب العالمية في مركز WWE للأداء.

وتشمل خطط هذه الرياضية على المدى الطويل أن تصبح أول عربية تحصد لقب سوبر ستار لـWWE وتواصل تدريباتها في الجوجتسو حتى تنال الحزام الأسود.