الأميركيون يتذكرون هجوم نيويورك عام 1993

يتذكر الأميركيون الاثنين تفجيرات مركز التجارة العالمي عام 1993 التي خططت لها مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة، وأودت بستة أشخاص وأصابت أكثر من ألف آخرين جروح.

التفجير حدث في مثل هذا اليوم قبل ربع قرن من الزمن فشل في مسعاه، رغم فقدان أرواح أبرياء فيه.

وخطط المنفذون لهجومهم الإرهابي بحيث يؤدي تفجير سيارة ملغومة في مرآب سيارات البرج الأول إلى إحداث صدمة كبيرة لدعائمه لينهار ويصطدم بالبرج الثاني وينهارا معا، وهو ما لم يحدث بالأخير.

واعتقلت السلطات محمد سلامة، أحد المشاركين في تنفيذ الهجوم بعد ستة أيام من تنفيذه.

ولاحقا تم اعتقال مشاركين آخرين في الهجوم، ثم ألقي القبض على رمزي يوسف العقل المدبر للاعتداء في باكستان عام 1995 وتمت محاكمته وإدانته بعد أن تمت إدانة أربعة من المنفذين.

واكتشفت السلطات الأميركية أن عددا من منفذي هذه العملية كانوا من المترددين على مسجد الشيخ عمر عبد الرحمن في ولاية نيو جيرزي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، أدين عبد الرحمن بالتحريض على تنفيذ الهجوم وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وظل فيه حتى وفاته العام الماضي.

ووضع ذلك الهجوم عمليا الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت في واجهة الحرب العالمية ضد الإرهاب والتنظيمات المتشددة.