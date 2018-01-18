بينها واحدة عربية.. هذه أفضل 10 وجهات سياحية في 2018

نشر موقع TripAdvisor تصنيفه لأكثر 10 وجهات سياحية يتوقع أن يقصدها السياح خلال هذا العام.

واعتمد الموقع في التصنيف على نسبة التقييم الإيجابي الذي يتركه السياح عاما بعد آخر.

المرتبة الأولى: جزيرة إشيجاكي في اليابان

الماء حول الجزيرة أزرق خالص مع شواطئ رملية بيضاء، محاطة بالشعاب المرجانية وآلاف الأنواع من الأسماك الفريدة.

ولكن لا ينصح بالبقاء عند الشاطئ فقط والاسترخاء، بل الأفضل الذهاب في جولة بالقوارب ذات الأرضية الزجاجية للتمتع بالنظر للشعاب المرجانية والأسماك الاستوائية الملونة.

​المرتبة الثانية: منطقة كابا في هاواي

تشتهر بانتشار مجموعة من الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والترفيه، السياح ينصحون بالتوجه إلى قرية "كينيبوبو شوبينغ فيلاج" لشراء التذكارات الصغيرة والأشياء المصنوعة يدويا من قبل الحرفيين المحليين.

تعد كابا أيضا مكانا مناسبا لممارسة الرياضات المائية، بما في ذلك التزلج على الماء والتجديف.

​المرتبة الثالثة: العاصمة الكينية نيروبي

تشتهر أيضا باسم عاصمة السفاري في أفريقيا، مدينة تمتاز بالحداثة والحيوية وتقدم مزيجا لكل من الحياة البرية والحياة الليلية.

ومن بين أهم المعالم السياحية في المدينة متحف "كارين بليكسن" ومركز "جيراف" ومتنزه وحيد القرن الأسود.

​المرتبة الرابعة: مدينة هاليفاكس في كندا

يقول معظم السياح الذين زاروا المدينة، إن الأفضل أن يتجول فيها المرء سيرا على الأقدام. المدينة تمتلك شيئا من التراث التاريخي، وهذا يبدو أكثر وضوحا عند زيارة موقع القلعة الوطني الذي يرجع تاريخه إلى القرن الـ18.

​المرتبة الخامسة: غدانسك في بولندا

واحدة من أجمل المدن المطلة على بحر البلطيق في بولندا. وقد لعبت أدوارا رئيسية في التاريخ، حيث كانت نقطة الانطلاق الأولى في الحرب العالمية الثانية عام 1939، ثم في عام 1980 حيث كانت مهدا لحركة العمال التي أدت إلى نهاية الهيمنة الشيوعية في أوروبا الشرقية.

​المرتبة السادسة: سان خوسيه عاصمة كوستاريكيا

شُيدت المدينة الصاخبة النابضة بالحياة والمليئة بالقصور التي تعود إلى العصر الفيكتوري، على أرباح تجارة البُنّ، ولا تزال مزارع البُنّ تحيط بها.

تتركز الأنشطة الترفيهية الليلية في قرية إل بويبلو المستوحاة من القرى الإسبانية، وأيضا المسرح القومي الفخم الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1897.

​المرتبة السابعة: ريغا عاصمة لاتفيا

هي عاصمة لاتفيا، وأكبر مدينة مطلة على بحر البلطيق، وتعد مزيجا رائعا من التقاليد اللاتفية والثقافات من مختلف البلدان التي احتلتها في السابق.

حصل مركز ريغا للفن الحديث على جائزة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1991، وتعد المدينة القديمة في ريغا مركزا للحانات والمطاعم التي يمكن الاستمتاع باستكشافها سيرا على الأقدام.

​المرتبة الثامنة: روفيني في كرواتيا

مدينة مطلة على البحر المتوسط تعد من أبرز الأماكن السياحية في كرواتيا، وتضم أيضا ميناء صيد شهير.

تتميز بالشواطئ الجميلة والمدينة القديمة والمطاعم ذات الإطلالة الرائعة، حيث يمكنك تناول أشهى المأكولات البحرية هناك.

​المرتبة التاسعة: نيرخا في إسبانيا

بلدة ساحلية صغيرة هادئة تقع على بعد 50كيلومتر شرق مدينة ملغا، أشهر ما يميزها هو وجود كهف نيرخا وهو عبارة عن سلسلة من الكهوف الضخمة تحت الأرض تمتد لنحو خمسة كيلومترات، وتضم أكبر مجموعة من الصخور الكلسية في العالم.

​المرتبة الـ10: الدار البيضاء في المغرب

أجمل المدن السياحية في المغرب، غنية بالأماكن المتنوعة والرائعة. ويوجد المركز التاريخي للدار البيضاء في المدينة القديمة التي يحيط بها سور وعدة أبواب أهمها باب مراكش، وتضم أيضا مسجد الحسن الثاني.

وتعتبر حديقة الجامعة العربية من أشهر المناطق السياحية في الدار البيضاء ويعود تاريخ إقامتها إلى عام 1913 وهي حديقة مصممة على طراز الحدائق الفرنسية.