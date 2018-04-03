هنا عاش أكبر حيوان في العالم

عثر علماء على آثار أقدام لأكبر حيوان عاش على الأرض، في اسكتلندا.

عشرات الآثار التي تعود لنحو 170 مليون عام وجدت في بحيرة طينية بجزيرة سكاي. بعضها يعود لـ ديناصورات من آكلات العشب وأخرى لآكلات اللحوم.

ويرى العلماء أن ديناصورات ساوروبودا التي يفوق حجم الواحد منها حافلة من طابقين (بطول 15 مترا وزنة 10 أطنان)، كانت تخوض بتلك المناطق الطينية الضحلة بحثا عن الغذاء.

يقول الجيولوجيون إن أهمية الاكتشافات الجديدة تكمن في أنها تعود للعصور الجوراسية الوسطى، ناهيك عن كونها من الحفريات النادرة جدا حول العالم.

"إنها تظهر أن الديناصورات ذات العنق الطويل (نباتية) وتلك التي تتناول اللحوم، عاشا جنبا الى جنب في نفس الموقع"، يقول قائد الفريق الميداني الدكتور ستيف بروسات من جامعة أدنبرة، موضحا أن أثر قدم النوع الأول يبدو بحجم إطار سيارة، فيما الثاني بحجم كرة السلة.

ويضيف بروسات أن الاكتشافات الجديدة تعزز أيضا الأدلة المتزايدة على أن الديناصورات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ كانت منتشرة على جزيرة سكاي في وقت محوري في تطورها.

يشار إلى أن أقدم احفورة ديناصورات عثر عليها قبل عامين في جزيرة ويلش البريطانية ويعتقد أنها تعود لـ قبل 200 مليون عام.