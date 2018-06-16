كأس العالم.. فرنسا تتغلب على أستراليا بمساعدة تقنية الفيديو

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف ضمن مبارات المجموعة الثالثة، في مباراة شهدت استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في نهائيات كأس العالم.

وأوقف الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا اللعب بعد عرقلة لم يحتسبها ارتكبها المدافع جوشوا ريدسون على الفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يعيد النظر بقراره ويمنح ركلة جزاء ترجمها مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني بنجاح مفتتحا التسجيل في الدقيقة 58.

لكن المنتخب الأسترالي سارع إلى معادلة النتيجة عبر ركلة جزاء أيضا نفذها لاعبه مايل جديناك في الدقيقة 62، بعدما لمس المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 81، عاود المنتخب الفرنسي التقدم (2-1) عبر بول بوغبا.

