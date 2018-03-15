كأس العالم في مصر

في أجواء احتفالية، استقبلت مصر الخميس مجسم كأس العالم لكرة القدم الذي وصلها على متن طائرة خاصة برفقة اللاعب الفرنسي الدولي كريستيان كاريمبو.

وقدم الكأس إلى مصر من ساحل العاج في إطار جولته الترويجية بالدول التي تأهلت للمنافسة.

ويعقب استقبال الكأس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل كبير بالقاهرة يحضره كاريمبو ووفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشخصيات رياضية مهمة.

الجولة الترويجية للكأس تهدف إلى منح الملايين من محبي كرة القدم في أنحاء العالم فرصة الاستعداد لأكبر بطولة عالمية ينتظرها الجميع بشغف.

سيتوجه الكأس من مصر إلى إيطاليا، في مستهل جولة أوروبية قبل أن يصل إلى الأرجنتين.

وتشمل جولة الكأس 91 مدينة و51 دولة في ست قارات، قبل أن يستقر به المقام في روسيا التي تستضيف المنافسة لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وإلى جانب مصر، تشارك ثلاث دول عربية أخرى في المونديال هي السعودية وتونس والمغرب.