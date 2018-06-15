مونديال 2018.. مصر تترقب صلاح والمغرب يواجه إيران

تبرز الجمعة في كأس العالم في كرة القدم 2018 في روسيا، المباراة بين إسبانيا والبرتغال، بينما ينتظر عشاق المنتخب المصري لمعرفة ما إذا كان النجم محمد صلاح سيشارك ضد الأوروغواي.

وفي ثاني أيام المونديال الذي انطلق الخميس بخسارة قاسية للسعودية أمام روسيا المضيفة بخماسية نظيفة، تستكمل مباريات المجموعة الأولى بلقاء الأوروغواي ومصر في مدينة إيكاتيريبورغ في تمام الـ12 ظهرا بتوقيت غرينتش.

وتبدأ بعدها منافسات المجموعة الثانية بلقاء المغرب وإيران في سان بطرسبورغ (15:00 بتوقيت غرينتش)، وإسبانيا والبرتغال في سوتشي (18:00 بتوقيت غرينتش).

وستكون المواجهة الأخيرة أبرز مواعيد الدور الأول للمونديال الذي يستمر حتى 15 تموز/يوليو، وزادها ترقبا "الهزة" التي أصابت المنتخب الإسباني قبل يومين، بإعلان إقالة المدرب جولن لوبيتيغي، غداة تعاقده مع ريال مدريد للموسم المقبل.