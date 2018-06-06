108 لاعبين من هذا الدوري يشاركون في المونديال

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الـ 23 لاعبا للمنتخبات المنافسة في كأس العالم هذا الصيف.

وبلغ العدد الكلي للاعبين الذين تم استدعاؤهم للمونديال 736 لاعباً من 32 دولة.

وتقام البطولة في روسيا في الفترة بين 14 حزيران/يونيو الجاري حتى 15 تموز/يوليو المقبل.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الدوري الإنكليزي الممتاز هو الذي يرسل معظم اللاعبين وعددهم 108، يليه الدوري الإسباني بـ 78 لاعبا ثم الألماني بـ 62 لاعبا.

مانشستر سيتي الإنكليزي أصبح الفريق الأكثر امتلاكا للاعبين في المونديال بـ 16 لاعبا، متفوقا على ريال مدريد الذي أرسل 15 لاعبًا، وبرشلونة الذي أرسل 14 لاعبًا.

ومن الحقائق اللافتة أن حارس مصر عصام الحضري البالغ من العمر 45 عاما سيصبح اللاعب الأكبر سنا في بطولة كأس العالم، متفوقا على الكولومبي فريد موندراجون الذي شارك في مونديال البرازيل وهو في عامه الـ 43.

يعد المنتخب السعودي الأقل تصنيفا بين المنتخبات المشاركة، إذ صنف في آخر تصنيف للفيفا في المركز الـ 67.

حسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن جميع لاعبي المنتخب الإنكليزي الـ 23 يلعبون في الدوري الإنكليزي الممتاز، اما منتخبا السنغال والسويد فهما المنتخبان الوحيدان اللذان لا تتضمن قائمتهما أي لاعب في الدوري المحلي.