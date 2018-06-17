كأس العالم.. مارادونا يعتذر

قدم نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا اعتذارا عن تدخينه السيجار على مدرجات الملعب في مباراة كأس العالم التي جمعت الأرجنتين وآيسلندا السبت في روسيا.

وقال النجم الرياضي السابق عبر منشور على صفحته في فيسبوك "اليوم كان صعبا على الأرجنتين، والتوتر كان شديدا في مباراتنا الافتتاحية في كأس العالم، وكل شخص لديه طريقته في التعبير عن مشاعره، وحقيقة لم أكن أعلم أنه ممنوع التدخين في الملعب، أعتذر لكم جميعا وللمنظمين"، وختم اعتذاره بدعوته الجميع لدعم الأرجنتين.

ومن المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنع التدخين في فعاليات كأس العالم.

ونشرت الصحافية جاكي أوتلي مقطع فيديو لمارادونا أثناء تدخينه السيجار على مدرجات الملعب.