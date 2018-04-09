مطار عربي ضمن قائمة الأكثر نشاطا في العالم

أصدر مجلس المطارات العالمي "Airports Council International" الاثنين تقريره السنوي حول أكثر المطارات نشاطا في العالم، حل فيها مطار عربي في المرتبة الثالثة.

وتحدث التقرير عن حصول زيادات كبيرة في أعداد الركاب والبضائع والشحن الدولي وإجمالي حركات الطائرات على الصعيد العالمي خلال عام 2017.

وأضاف أن الطلب على النقل الجوي واصل نموه القوي خلال العام الماضي، مع ارتفاع عدد المسافرين في أكثر المطارات حركة، بالركاب حول العالم بنسبة 5.2 في المئة.

وذكر المجلس في تقريره السنوي أن نحو 1.5 مليار مسافر عبروا المحطات الجوية الـ20 الأكبر حول العالم، وشكلوا نسبة 17 في المئة من حركة المسافرين العالمية.

وفيما يلي ترتيب أكثر 10 مطارات نشاطا حول العالم خلال 2017:

1- مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في ولاية جورجيا الأميركية - 104 ملايين مسافر.

2- مطار بكين الدولي في الصين - 96 مليون مسافر.

3- مطار دبي الدولي في الإمارات - 88 مليون مسافر.

4- مطار هانيدا الدولي في طوكيو - 85 مليون مسافر.

5- مطار لوس أنجلس الدولي في ولاية كاليفورنيا - 84.6 مليون مسافر.

6- مطار أوهير الدولي في شيكاغو بولاية إيلينوي - 80 مليون مسافر.

7- مطار هيثرو في لندن - 78 مليون مسافر.

8- مطار هونغ كونغ الدولي في الصين - 73 مليون مسافر.

9- مطار بودونغ شانغهاي الدولي في الصين - 70 مليون مسافر.

10- مطار شارل ديغول في باريس – 69 مليون مسافر.

واللافت في التقرير أن مطار جون كينيدي في نيويورك خرج من قائمة المطارات الـ20 الأكثر نشاطا نتيجة زيادة النمو في المطارات الآسيوية.