كاليفورنيا.. مقتل مسلح وثلاث نساء بمركز للمحاربين القدامى

عثرت السلطات في ولاية كاليفورنيا على جثث ثلاث نساء ومسلح في مركز متخصص في علاج المحاربين القدامى من اضطرابات ما بعد الصدمة في مقاطعة نابا.

وقالت الشرطة إن مطلق النار الذي يدعى ألبرت وونغ دخل المركز صباح الجمعة واحتجز طبيبة نفسية ومسؤولتين في المركز رهائن.

وأضافت أنها حاولت الاتصال بوونغ من دون جدوى حتى موعد العثور على الجثث حوالي السادسة مساء.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن وونغ عنصر سابق في مشاة البحرية خدم في أفغانستان ما بين 2011 و2012، وحصل على عدد من جوائز الخدمة بما في ذلك جائزة الرماية الحرفية ببندقية.

ولم يحدد المحققون بعد دوافع الحادث، فيما أفادت تقارير نقلا عن شهود بأن مطلق النار سمح لبعض الحاضرين في المركز بالمغادرة بينما احتجز آخرين رهائن، وأن إحدى الضحايا أمرت مؤخرا بطرده من البرنامج.

وفي حادث منفصل بذات الولاية، قتل شرطي وأصيب آخر ليل الجمعة برصاص مشتبه فيه تحصن في أحد المنازل بمنطقة قريبة من لوس أنجلس. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل إضافية عن الحادث.