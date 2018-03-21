عاصفة شتوية رابعة تجتاح الساحل الشرقي

يشهد الساحل الشرفي للولايات المتحدة مع بداية فصل الربيع عاصفة شتوية هي الرابعة في أقل من ثلاثة أسابيع، تجلب معها أمطارا وثلوجا ورياحا قوية وفيضانات أدت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق مدارس ومؤسسات حكومية.

وفي حين لا تتوقع الأرصاد أن تكون العاصفة التي أطلق عليها اسم "توبي" أقوى من سابقاتها، إلا أنها قد تجلب حتى الخميس لعدد من كبريات المدن الشمالية الشرقية مثل نيويورك أكثر من 30 سنتمترا من الثلوج، فيما يتوقع تتسبب في انقطاع الكهرباء واقتلاع أشجار أو سقوط أغصانها.

وصدرت تحذيرات حول توبي في المناطق الممتدة من شرق ولاية ماساشوستس إلى جبال سموكي في تنيسي ونورث كارولاينا.

وشهدت المناطق الجنوبية صباح الأربعاء رياحا عاتية وتساقطا للبرد، في حين صدرت تحذيرات باحتمال وقوع أعاصير في ولايات فلوريدا وجورجيا وكنتاكي.

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واتخذت مطارات وشركات طيران خطوة استباقية ردا على الأحوال الجوية السيئة، وأعلنت إلغاء أكثر من ثلاثة آلاف رحلة الأربعاء بينها 418 رحلة ذهاب من مطار نوارك الدولي في نيو جيرزي، ونصف الرحلات المنطلقة من مطار لاغوارديا في نيويورك.

قطارات أمتراك قلصت أيضا خدماتها في مناطق شمال شرق البلاد، فيما منعت بعض الولايات أنواعا محددة من الشاحنات من استخدام طرقها السريعة الرئيسية.