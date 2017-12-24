سيرينا وليامز تعود للتنس في بطولة إماراتية

تخوض لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز في 31 كانون الأول/ديسمبر أول مباراة لها منذ نحو أكثر من عام ضمن منافسات بطولة أبو ظبي الإماراتية للتنس.

وستكون المواجهة ضد اللاتفية إيلينا أوستابنكو هي الأولى لوليامز، التي حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، منذ وضعت طفلتها الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتستعد اللاعبة الأميركية للدفاع عن لقبها في أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير، وهو لقب نالته بينما كانت حاملا في طفلتها.

وقالت وليامز في بيان لموقع بطولة أبو ظبي "أنا سعيدة بالعودة إلى المنافسات لأول مرة منذ وضعت طفلتي".