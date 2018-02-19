إنكلترا.. ويغان يقصي مانشستر سيتي من بطولة الكأس

أقصى نادي ويغان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي ضيفه مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم من ثمن نهائي مسابقة كأس إنكلترا بفوزه عليه الاثنين بهدف دون رد، منهيا حلمه برباعية تاريخية.

وفاجأ ويغان ضيفه بهدف سجله اللاعب الأيرلندي الدولي ويل غريغ في الدقيقة 79.

وبخروجه من مسابقة الكأس، انتهى حلم المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا برباعية في موسمه الثاني مع مانشستر سيتي رغم تصدر فريقه لمسابقة الدوري بفارق مريح جدا (16 نقطة) عن جاره مانشستر يوناتيد، وتأهله إلى نهائي كأس الرابطة، ووضعه قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسح في ذهاب ثمن النهائي بازل السويسري برباعية في عقر داره.