الصحة العالمية تدين تزايد الهجمات على مرافق طبية بسورية

نددت منظمة الصحة العالمية بتصاعد استهداف الطواقم والمرافق الطبية في سورية، وشددت على أن تلك الهجمات "غير مقبولة".

وأفادت المنظمة بأن مراكز وطواقم طبية في سورية تعرضت لحوالي 67 هجوما منذ بداية العام الجاري، وهو معدل يضاهي نصف ما سجل خلال 2017.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان لندنماير في مؤتمر صحافي في جنيف إنه تم تأكيد وقوع 39 هجوما على مواقع طبية وسيارات إسعاف ومستودعات خلال شباط/فبراير بينها 28 في الغوطة الشرقية، و10 في إدلب وواحد في حمص.

ولم يحدد المسؤول ما إذا كانت الهجمات ناجمة عن غارات جوية أو قصف مدفعي.