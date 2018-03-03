إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي بانتحار شخص أطلق النار على رأسه بالقرب من السياج الشمالي للبيت الأبيض السبت.

وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس البلاد، عبر حسابه في تويتر، إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب مقر إقامة الرئيس​، مشيرا إلى أن طاقما طبيا كان يقدم الإسعافات لرجل.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

UPDATE: Medical Personnel are responding to the male victim. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

وأضاف الجهاز أن ما من أنباء عن وقوع إصابات أخرى جراء الحادث.

UPDATE: No other reported injuries related to the incident at @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

وفي وقت لاحق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس ترامب الذي كان وقت الحادثة في زيارة إلى ولاية فلوريدا أبلغ بإطلاق النار قرب البيت الأبيض.

ويأتي هذا بعد أيام على صدم سيارة حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض ما أدى إلى اعتقال رجل في الـ35 من عمره.