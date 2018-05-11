البيت الأبيض: حان الوقت للضغط على إيران

قال البيت الأبيض الجمعة إن "أعمال إيران الطائشة" تمثل تهديدا للأمن الإقليمي ودعا دولا أخرى للضغط على طهران لتغيير سلوكها.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "حان الوقت كي تضغط الدول المسؤولة على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير" وذلك في إشارة إلى صواريخ أطلقت من سورية على مواقع إسرائيلية في مرتفعات الجولان وصاروخ أطلقه متمردو جماعة الحوثي المتحالفين مع إيران على العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.

وكان الرئيس دونالد ترامب أدان في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجمعة الهجمات الصاروخية الإيرانية على قوات إسرائيلية وساندا بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت متحدثة باسم ماي "اتفقا على الحاجة إلى تهدئة كل الأطراف وأهمية مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة".



كان ترامب أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران وذلك بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتسبب ذلك في إثارة قلق بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي ظلت ملتزمة بالاتفاق ولها صلات تجارية مهمة مع طهران.