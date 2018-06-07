في إفطار بالبيت الأبيض.. ترامب بالعربية: رمضان مبارك

"رمضان مبارك" اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يقولها بالعربية في مستهل حفل إفطار رمضاني في البيت الأبيض مساء الأربعاء.

وشارك في الإفطار ممثلون عن المجتمع الإسلامي الأميركي، ومن بينهم جنود مسلمون في الجيش الأميركي، وسفراء دول إسلامية في واشنطن.

واستذكر ترامب جولته الرئاسية الأولى خارج الولايات المتحدة والتي أخذته إلى "قلب العالم الإسلامي" حيث تحدث أمام قادة 50 دولة تسكنها غالبية مسلمة.

وتحدث ترامب عن القيم التي يمثلها رمضان، وقال "بالعمل معا يمكننا أن نحقق مستقبلا من الأمن والرخاء".

والإفطار هو الأول منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.