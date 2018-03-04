واشنطن تتهم موسكو بقتل مدنيين في الغوطة الشرقية

دانت الولايات المتحدة الأحد الهجمات السورية المدعومة من روسيا وإيران على الغوطة الشرقية معقل المعارضة والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين منذ بدء العمليات العسكرية قبل أسبوعين.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تدين الهجمات العسكرية المستمرة التي يقوم بها نظام الأسد مدعوما من روسيا وإيران ضد سكان الغوطة الشرقية".​

The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3 — Sarah Sanders (@PressSec) March 4, 2018

وجاء في البيان أيضا: "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سورية، ونفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية بين الـ24 و28 شباط/فبراير.