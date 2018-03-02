مدير الدفاع المدني السوري: روسيا تقصف المدنيين

قال رائد الصالح مدير منظمة الدفاع المدني السورية "الخوذ البيضاء" والتي تعمل في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، إن 90 في المئة من القصف الروسي في بلاده يستهدف المدنيين الأبرياء.

وأضاف الصالح، الذي يزور الولايات المتحدة، أن الروس "يكذبون دائما، فيقولون قصفنا فصائل متطرفة لكنهم يقصفون مستشفيات. لقد قصفوا مركز الهلال الأحمر في حرستا وقصفوا مستشفى أطباء بلا حدود في معرة النعمان، قصفوا مشاف عدة ومراكز للدفاع المدني، ويقولون دائما: نحن نقصف الإرهابيين".

وأضاف الصالح، في مقابلة مع مراسل "راديو سوا" في واشنطن زيد بنيامين، أن روسيا تتهم "الخوذ البيضاء" بـ"المبالغة والترويج للدعاية الغربية... لكننا نعلم وهم يعلمون أننا نقول الحقيقة الكاملة" عن سورية، لكنهم "لا يريدون الظهور أمام المجتمع الدولي كمجرمي حرب".

ويزور الصالح واشنطن لإجراء محادثات مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الإنسانية تتناول سبل دعم جهود "الخوذ البيضاء"في مناطق لا تزال تشهد قصفا كالغوطة الشرقية، التي تقول الولايات المتحدة إن روسيا لم تطبق فيها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي، والذي يدعو لوقف إطلاق النار.