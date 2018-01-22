منظمة إنقاذ: النظام السوري يقصف دوما بغاز الكلور

اتهمت منظمة دفاع مدني سورية، قوات النظام باستخدام غاز الكلور خلال قصف لمنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة شرقي دمشق، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 13 على الأقل عانوا من الاختناق.

وقالت المنظمة التي تعرف باسم "الخوذ البيضاء" وتعمل في الأجزاء الخاضعة لسيطرة المعارضة في البلاد إن 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال أصيبوا بعد أن استخدم "نظام الأسد" غاز الكلور في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

ونقل المرصد السوري عن مصادر طبية محلية ومصادر أخرى أن غازات استخدمت في هجوم صاروخي عند الفجر في مدينة دوما مما تسبب في حالات اختناق.

ويعيش في الغوطة الشرقية نحو 400 ألف شخص تحت حصار الحكومة السورية ومقاتلين متحالفين معها منذ 2013، وهي آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق.

وخلال العامين الماضيين توصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) واستعملت غاز الكلور مرارا كسلاح.

كما خلص التحقيق إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

المصدر: رويترز