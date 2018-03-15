جماعة إرهابية جديدة.. هل تخلف داعش؟

أفاد تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر الخميس بانبثاق جماعة متشددة جديدة تعمل في شمال غرب ووسط العراق منذ العام الماضي، وقال إنها ربما تخلف تنظيم داعش الذي مني بهزائم كبيرة.

ورجح التقرير أن الجماعة التي يطلق عليها "الأعلام البيضاء" تتبنى نهج داعش، وقدر عدد مقاتليها بأنهم ما بين 100 إلى ألف مقاتل.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تدرس الجماعة الجديدة والتي تتألف من "إرهابيين أكراد ومقاتلين سابقين في داعش" بحسب مسؤولين عسكريين ودفاعيين أميركيين.

وقال مسؤول عسكري إن المجموعة عبارة عن "خليط من الناس وشعارها هو علم أبيض به صورة أسد".

ورغم عدم وجود معلومات استخباراتية كافية عنها، بحسب المسؤول، إلا أن المؤشرات الأولية تقول إنها تشكل تهديدا للمناطق التي تعمل بها في العراق.

وذكر التقرير أنها لا تمتلك حاليا الإمكانات لتنفيذ عمليات إرهابية خارج العراق.

وقال مسؤول دفاعي إن هناك مخاوف في وزارة الدفاع (البنتاغون) من أن تتحول "الأعلام البيضاء" إلى "تنظيم داعش الثاني".

وكان مسؤولون ومحللون قد حذروا من إمكانية إعادة تشكيل مقاتلي داعش السابقين أنفسهم في مجموعات جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.