أين والدة ولي العهد السعودي؟

عندما يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يتم الترحيب به كمصلح يسعى لإعطاء المرأة في واحدة من أكثر الدول تقييدا في العالم، بعضا من الحقوق، كالسماح لها بقيادة سيارة وحضور الأحداث الرياضية والحصول على وظيفة في مؤسسات أمنية.

لكن هناك امرأة سعودية واحدة يقول مسؤولون أميركيون إنها لم تستفد من إجراءات الأمير الانفتاحية، وهي أمه الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وفقا لشبكة "NBC" الأميركية.

وتنقل الشبكة عن 14 مسؤولا أميركيا سابقا وحاليا قولهم إن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن الأمير محمد منع والدته من رؤية والده الملك سلمان بن عبد العزيز منذ أكثر من عامين، وأبعدها عنه.

ووفقا لتك المصادر، فأن الأمير محمد أعطى تفسيرات مختلفة لمكان وجود والدته على مر السنين، فعلى سبيل المثال قال في مرة إنها خارج البلاد تتلقى العلاج الطبي، لذلك لم يتمكن الملك سلمان من معرفة أن ابنه يقف وراء غيابها المستمر.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون الذين تحدثت إليهم الشبكة، أن محمد بن سلمان اتخذ هذا الإجراء ضد أمه لأنه كان "قلقا من معارضتها لخططه للاستيلاء على السلطة"، وربما تستخدم نفوذها لدى الملك لمنع ذلك، ما قد يقسم العائلة المالكة.

وقال المسؤولون إن ولي العهد السعودي وضع والدته رهن الإقامة الجبرية على الأقل لبعض الوقت في قصر في السعودية، دون علم الملك.

وتضيف المصادر أن تقييم الاستخبارات الأميركية لأفعال الأمير محمد ضد والدته خير مثال على "استعداده لإزالة أي عائق محتمل لتعزيز موقفه كملك مقبل".

ويؤكد المسؤولون أن قرار إبقاء والدة ولي العهد بعيدة عن أنظار الملك سلمان قد تم اتخاذه خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وبقي ساري المفعول خلال فترة الرئيس دونالد ترامب.

ونفت السفارة السعودية في واشنطن لـ NBC نفت أن تكون الأميرة فهدة تحت أي نوع من الإقامة الجبرية أو أنها بعيدة عن زوجها الملك سلمان.