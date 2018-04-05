متى تشتري أرخص تذاكر السفر؟

يطرح كثير ممن يسافرون دوما، أو الذين ينوون السفر، سؤالا حول أفضل وقت لشراء التذاكر نظرا للتقلب المستمر في أسعار السفر جوا.

أعد موقع cheapair دراسة لمعرفة أي المواعيد ستكون أفضل لحجز تذكرتك نحو وجهتك القادمة، وذلك بتحليل ثمن 917 مليون تذكرة سفر في 8000 سوق طيران مختلف، بغرض تصنيفها ضمن نطاقات زمنية عامة يتغير فيها ثمن السفر جوا.

الملفت هو أن أرخص أسعار السفر لأي رحلة شملتها الدراسة تغيرت 62 مرة خلال فترة طرحها للبيع، بمقدار مرة كل 6 أيام. سجل خلالها كل تغير صعودا أو انخفاضا في السعر مقداره نحو 36 دولارا للتذكرة الواحدة.

وصنفت الدراسة أوقات الحجز ضمن ستة نطاقات زمنية، هي:

فترة "المحاولون الأوائل"

تأتي هذه الحقبة خلال فترة تتراوح ما بين 319 إلى 169 يوما قبل الرحلة.

إذا قررت حجز تذكرة لسفرك خلال هذه الفترة، فسيكلفك الأمر غالبا ما معدله 50 دولارا أكثر من بقية الأوقات، وستمنح من هم بعدك فرصة الحصول على تذاكر بأسعار أفضل في مواسم انخفاض الأسعار.

ولكن هناك ميزات أيضا للحجز بهذا الوقت المبكر، ولا سيما أنه سيمنحك مجموعة واسعة من خيارات رحلات السفر ومواعيدها، التي ستقل حتما كلما اقترب موعد الرحلة، بالإضافة إلى منحك الأولوية لاختيار مقاعدك المفضلة، خصوصا إن كنت ستسافر مع مجموعة من الرفقاء.

فترة "راحة البال"

يقع هذا النطاق الزمني في فترة تتراوح ما بين 168 إلى 122 يوما قبل الرحلة.

أطلق المشرفون على الدراسة وصف "راحة البال" على هذه الفترة كونها تخفف من وطأة القلق المصاحب للسفر، بالإضافة إلى منحك فرصة الحصول على أسعار أفضل من الفترة التي تسبقها.

سيكون الحجز خلال هذا الوقت مكلفا أكثر بـ 20 دولارا من المعدل العام للحصول على تذكرة منخفضة الثمن. وسيمنحك خيارات أوسع من الرحلات والمقاعد لسفرك.

"نافذة الحجز الممتاز"

تقع هذه الفترة الزمنية ما بين 121 إلى 21 يوما قبل إقلاع رحلتك.

هذه هي الفترة الأفضل للحصول على صفقة طيران جيدة لقضاء إجازتك.

إذا كنت تترقب ثمن تذكرة أفضل، عليك تركيز بحثك في هذه الفترة، فالأسعار فيها تدور حول أدنى مستوياتها بفارق لا يتجاوز 5 في المئة.

"أنت وحظك"

تقع هذه الفترة قبل إقلاع رحلتك بمدة 20 إلى 14 يوما.

هي نوع من المقامرة، لمن فقدوا فرصة شراء تذكرة خلال "نافذة الحجز الممتاز"، وليس أمامهم سوى اختبار حظوظهم.

لقد اقترب موعد الرحلة، وستشاهد الأسعار خلال تصاعدها في فترة "أنت وحظك".

رغم ذلك، هناك فرص للحظ خلال هذه الفترة، إن كانت في موسم غير نشط، كالأعياد مثلا.

"اللعب بالنار"

يتراوح هذا النطاق ما بين 13 وحتى 7 أيام قبيل الإقلاع نحو وجهتك.

أحيانا تخرج الأمور عن السيطرة، ما قد يضطرك للحجز خلال فترة "اللعب بالنار".

اسم الفترة بحد ذاته كفيل بإعطائك الفكرة عن ثمن التذاكر فيها، إذا تمكنت من العثور على مقعد أساسا.

المعجزات السماوية

إذا انتظرت حتى الأيام الستة الأخيرة قبيل رحلتك، فستقع في فخ هذه الفترة التي ستدفع فيها نحو 208 دولارا أكثر من معدل الثمن الذي ستمنحك إياه نافذة الحجز الممتاز، إن وجدت مقعدا.

أي أيام الأسبوع أفضل؟

لا يوجد يوم في الأسبوع أفضل للحجز مقارنة بغيره. لكن حجز تذكرة سفر على رحلة ستقلع يوم الثلاثاء أو الأربعاء سيعطيك أفضل الأسعار مقارنة ببقية أيام الأسبوع. فالسفر الأربعاء أوفر من السبت بمعدل 76 دولارا لكل تذكرة!