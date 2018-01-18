والكوت يغادر أرسنال

تعاقد نادي إيفرتون الانكليزي لكرة القدم مع لاعب وسط أرسنال ثيو والكوت (28 عاما) لثلاثة مواسم ونصف الموسم، في صفقة بقيمة 25 مليون جنيه أسترليني (حوالي 34 مليون دولار)، بحسب ما أعلنه الناديان الأربعاء.

وأعرب اللاعب عن رغبته في أن ينقل ناديه الجديد إلى "مستويات أخرى". وقال: "شعرت بانه حان الوقت كي أرحل. هذا حزين لكنه محفز، وأريد إعادة إطلاق مسيرتي ومساعدة إيفرتون على إحراز الألقاب، كما كان يفعل في الماضي".

كان والكوت قد انتقل إلى أرسنال في 2006 وسجل 108 أهداف في 397 مباراة لكنه لم لم يشارك هذا الموسم سوى في 16 مباراة في جميع المسابقات.

ويتطلع والكوت إلى العودة للعب أساسيا ليحجز مكانا مع منتخب انكلترا في بطولة كأس العالم بروسيا.