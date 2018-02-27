القيادة المركزية الأميركية: الدور الروسي في سورية يزعزع الاستقرار

قال قائد القيادة المركزية الأميركية جوزف فوتيل الثلاثاء إن الدور الروسي في سورية "يزعزع الاستقرار بشكل كبير"، وذلك في حديث أمام لجنة بالكونغرس.

وأضاف فوتيل أن "على روسيا أن تقر بأنها لا تستطيع وضع حد للنزاع السوري أو أنها لا تريد ذلك".

وأوضح المسؤول الأميركي أن "موسكو تؤدي في الوقت نفسه دور من يشعل الحرائق ويطفئها عبر تأجيج النزاع بين النظام السوري وقوات سورية الديموقراطية (المتحالفة مع واشنطن) وتركيا ثم التأكيد على أنها تؤدي دور الحكم لحل النزاع".

وأوضح القائد العسكري الأميركي أن "موسكو تواصل الدعوة إلى حلول دبلوماسية موازية للمبادرات الدبلوماسية الغربية في سورية ... عبر محاولة إضعاف دور الأمم المتحدة والحد من التقدم الذي يحرزه التأثير الأميركي".

وكان الجيش الروسي الداعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد اتهم الثلاثاء الفصائل السورية المعارضة بشن "هجوم" على قوات النظام في الغوطة الشرقية قرب دمشق وذلك خلال "الهدنة الإنسانية" التي أعلنتها موسكو.

وأعلنت موسكو الإثنين فتح ممر إنساني وتطبيق هدنة لمدة خمس ساعات يوميا للسماح للسكان بمغادرة منطقة الغوطة الشرقية في سورية بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في كل أنحاء البلاد.

وعلى مدى الأسبوع الأخير قصف الجيش السوري وحلفاؤه الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة قرب دمشق ما أدى إلى سقوط مئات القتلى في إحدى أعنف عمليات القصف خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.