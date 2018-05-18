فوتيل: ثقتنا بالجيش العراقي كاملة

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أن علاقات الولايات المتحدة بالجيش العراقي لن تتأثر بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في العراق، والتي تصدرها تحالف يقوده مقتدى الصدر.

وقال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة إن ثقة واشنطن بالجيش العراقي "لا تزال كاملة".

وردا على سؤال للوكالة حول احتمال تدهور العلاقات مع الجيش العراقي في حال تسلم تيار الصدر رئاسة الحكومة، قال فوتيل: "لدينا علاقات قوية جدا مع قوات الأمن العراقية".

وأضاف أن "جنودهم على غرار جنودنا بعيدون عن السياسة. لقد ركزوا على أمن الانتخابات واعتقد أنهم قاموا بعمل جيد، لذا، أنا غير قلق على علاقاتنا مع قوات الأمن العراقية بسبب الانتخابات".

ووصف الجنود العراقيين بأنهم "جيدون جدا. والأولوية بالنسبة إليهم هي ضمان حماية شعبهم وتحسين طاقات ومهنية قواتهم".

وأكد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لم يكن له أي تأثير على الأرض في العراق.