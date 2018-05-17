انفجار في قمة بركان كيلاويا

ثار بركان كيلاويا في هاواي من قمته الخميس وأطلق سحابة من الرماد على ارتفاع 30 ألف قدم إلى السماء.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية صورة للرماد بعد انفجار كبير وقع في قمة البركان، وأشارت إلى إخلاء العاملين في حديقة هاواي الوطنية للبراكين، التي تقع الفوهة في نطاقها، والتي أغلقت منذ 11 أيار/مايو الجاري:

وطالبت السلطات المحلية السكان في طريق الرماد بالاحتماء في أماكن آمنة.

يأتي ثوران البركان بعد أكثر من 10 تشققات أدت مؤخرا إلى تفتح أميال من فوهة البركان إلى جهة الشرق، وأطلق حمما إلى داخل الأحياء السكنية، دمرت 26 منزلا و10 بنايات أخرى على الأقل، وتم إجلاء سكان تلك المناطق.

وينبعث حاليا الضباب الدخاني البركاني من هذه التشققات، ويتجه إلى مناطق مأهولة بالسكان باتوا مهددين بغاز ثاني أكسيد الكبريت.

ووقع زلزال بقوة 3.5 درجة بالقرب من الفوهة يوم الأربعاء، أدى إلى تدمير بنايات وطرق وتعطيل خطوط مياه وكهرباء.