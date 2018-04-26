انسحاب مرشح ترامب لوزارة المحاربين القدامى

سحب طبيب البيت الأبيض روني جاكسون الخميس ترشحه لتولي وزارة شؤون المحاربين القدامى التي اختاره الرئيس دونالد ترامب لشغلها، بعد مزاعم بمخالفته قوانين العمل.

وقال جاكسون في بيان "رغم أنني سأبقى على الدوام ممتنا للرئيس ترامب لثقته بي عبر إعطائي هذه الفرصة، أسحب بكل أسف تعييني لمنصب وزير المحاربين القدامى".

وأضاف أن "المزاعم الموجهة ضدي عارية تماما عن الصحة ومفبركة".

وواجهه جاكسون في الأيام الماضية انتقادات طالت سجله الوظيفي بعد تقارير صحافية تحدث عن معاملة سيئة للموظفين التابعين له وإفراط في وصف بعض العقاقير.

وكان الرئيس ترامب قد أقال في أواخر آذار/ مارس وزير المحاربين القدامى ديفيد شولكن واختار جاكسون خلفا له.

وكانت إقالة شولكن (58 عاما) متوقعة بعدما تحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن مشاكل في إدارة وزارته، وهي الأكبر بعد وزارة الدفاع ويعمل فيها 310 آلاف شخص.