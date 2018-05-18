الرئيس الفنزويلي يعزز سلطته في انتخابات لا ضامن لها

يصر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تحصين موقع في الحكم بانتخابات يجريها في 20 أيار/مايو رغم تردي الأوضاع سياسية والاقتصادية في البلاد.

وبعملية انتخابية تغيب عنها ضوابط النزاهة بحسب منظمات دولية، فإن مادورو (55 عاما) يضمن لنفسه كرسي الرئاسة بعد أن حظر اثنين من أكثر منافسيه شعبية، عن خوض الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مساندة هيئة الانتخابات له.

واتهمت الحكومة الكولومبية الخميس الرئيس الفنزويلي بمنح بطاقات هوية لمواطنين كولومبيين من أجل نقلهم إلى بلاده للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية.

وقررت الجارة كولومبيا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع انتقال مواطنين بطرق غير قانونية لمساندة مادورو عبر التصويت لصالحه.

وأعلنت الهيئة الانتخابية في فنزويلا منذ أيام، رفضها "محاولات التدخل الأجنبي" في الانتخابات الرئاسية القادمة، متهمة جهات أجنبية بدعوة الناس إلى العزوف عن التصويت.

اقتصاد مترد

وتعاني فنزويلا من معدل تضخم مرتفع وصل إلى 26.16 في المئة مع نهاية 2017، بالإضافة إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15%، وفقا لرويترز.

ويحكم فنزويلا تيار "التشافيزيين" أو أنصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز، منذ عام 1998، في حين تنقسم المعارضة إلى تيارين، الأول مكون من أنصار السياسي التشافيزي السابق ومنافس مادورو بالانتخابات، هنري فالكون، أما الثاني فهم المقاطعون للانتخابات.

واستغل مادورو نقص الغذاء في بلاده لصالح تحقيق أهدافه السياسية من خلال رهن المساعدات بالمشاركة الانتخابية، في حين لا يستطيع الشعب الفنزويلي الحصول على أكثر من وجبة أو اثنتين في اليوم الواحد.