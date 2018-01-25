حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام للمرة الأولى منذ 43 عاما

من المقرر أن تصل حاملة طائرات أميركية إلى سواحل فيتنام في آذار/مارس المقبل، في تحرك هو الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب بين البلدين قبل أكثر من أربعة عقود.

وقالت وزارة الدفاع الفيتنامية إن الحاملة سترسو بالقرب من ميناء دانانغ الضخم وسط البلاد، والقريب أيضا من بحر الصين الجنوبي.

وجاء الإعلان خلال زيارة لوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إلى هانوي، يتوقع أن تتطرق إلى المخاوف المشتركة بشأن الصين.

وأشاد ماتيس عقب اجتماعه مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ ونظيره نغو زان ليك الخميس بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتحدث بتفاؤل عن العلاقات بين واشنطن وهانوي.

جدير بالذكر أن الحرب بين الجانبين انتهت عام 1975.