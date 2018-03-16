لأول مرة.. تقنية الفيديو في المونديال!

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة إقرار استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (VAR) في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو 2018.

وقال إنفانتينو للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا "سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام VAR. تمت الموافقة على ذلك، وتم إقراره. نحن سعداء جدا بهذا القرار".

وقال إن من شأن استخدام هذه التقنية إعطاء المزيد من "الشفافية" لكرة القدم.

وسوف تستخدم للتأكد من صحة الأهداف وركلات الجزاء وأخطاء اللاعبين وغيرها.

المصدر: وكالات