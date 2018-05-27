البيت الأبيض يشكر فنزويلا لإطلاقها سراح أميركي

شكر البيت الأبيض حكومة فنزويلا على إطلاقها سراح أميركي محتجز لديها منذ عامين، لكنه أضاف في الوقت ذاته أن السياسة الأميركية تجاه النظام هناك لن تتغير.

ودعا البيت الأبيض في بيان مساء السبت إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتفق مع دستور فنزويلا ورفض انتخابات 20 مايو/ أيار واعتبرها غير شرعية.

ودعا فنزويلا أيضا إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وقبول المساعدات الإنسانية الدولية لمواطنيها الذين يعانون.

وكانت فنزويلا أفرجت عن جوشوا هولت البالغ من العمر 26 عاما والمتحدر من ولاية يوتا وزوجته الفنزويلية السبت بعد محادثات بين الرئيس نيكولاس مادورو ونواب أميركيين.

وكان هولت، وهو مبشر من طائفة المورمون، معتقلا داخل سجن هيليكويد في كراكاس، حيث تحتجز الاستخبارات الفنزويلية السجناء السياسيين.

واستقبل الرئيس دونالد ترامب مساء السبت هولت وزوجته في المكتب البيضاوي للاحتفال بالإفراج عنهما، وقال البيت الأبيض إن هولت احتجز في فنزويلا ظلما.