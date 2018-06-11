طائرة أميركية تحول مسارها بسبب 'رسالة تهديد'

قالت الشرطة الأيرلندية الاثنين إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية حولت مسارها إلى مطار شانون في أيرلندا بعد اكتشاف "رسالة تهديد" على متنها.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن الرسالة أشارت إلى وجود قنبلة على الطائرة، التي كانت متوجهة من العاصمة الإيطالية روما إلى مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.

وقال ممثل للشرطة الأيرلندية جيم مولوي إن الركاب البالغ عددهم 207 وأفراد الطاقم وعددهم 11 نزلوا من الطائرة وهي من طراز بوينج 330-767 في مطار شانون الساعة 2:15 مساء بالتوقيت المحلي (13:15 ت.غ).

UPDATE: United #UA971 Rome to Chicago (Boeing 767-300ER N665UA) diverted to Shannon today due to a 'security issue', believed to be a written bomb threat: https://t.co/7M38gdOeR9 pic.twitter.com/Yk4bJwMn2o — Airport Webcams (@AirportWebcams) June 11, 2018

وأضاف في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني أن جميع الركاب يخضعون للتفتيش، ولم يدل بأي تفاصيل عن طبيعة التهديد.

وذكرت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان أن "مخاوف أمنية محتملة" كانت وراء هبوط الطائرة، وأضافت على تويتر أن رحلة الاثنين ألغيت وسيغادر الركاب إلى شيكاغو الثلاثاء.

وذكر مصدر حكومي أميركي على صلة بالتحقيق أن الإدارة الأميركية كانت على علم بالواقعة وتحاول التأكد مما إذا كان وراء هذا التهديد أي نية للعنف.

وأضاف أنه يجري تحليل الخط الذي كتبت به هذه الرسالة ومضاهاته بخطوط أخرى كُتبت بها رسائل تهديد سابقة يعثر عليها من حين لآخر على متن الرحلات الجوية.

وذكرت صحيفة أيرش تايمز أن الشرطة تأخذ نماذج لكتابات بخط اليد للركاب. وأضافت أن رسالة التهديد عثر عليها في مرحاض الطائرة من دون الإشارة إلى مصدر هذه المعلومة.