محادثات أميركية تركية 'بناءة' في أنقرة

عقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في أنقرة الخميس محادثات مطولة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت "مفتوحة وبناءة"، بحسب ما وصفها مسؤول أميركي يرافق تيلرسون.

وقد تباحث المسؤولان لأكثر من ثلاث ساعات في اجتماع كان يتوقع أن يكون الأصعب ضمن جولة من خمسة أيام للوزير تيلرسون في المنطقة.

وقد أعلن مسؤولون أتراك مساء الخميس أن أردوغان أوضح لتيلرسون ما تريده تركيا وبشكل خاص ما يتعلق بالشأن السوري.

وقال المسؤولون إن الاجتماع تناول الأوضاع الإقليمية بدءا بسورية والعراق، وقضية مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية، وأضافوا أن أردوغان أعرب بشكل واضخ للوزير الأميركي الزائر ما تريده أنقرة بشأن هذه القضايا.

ويحاول تيلرسون، من خلال هذه الزيارة، الحد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب دعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل عناصر داعش، والتي تعتبرها أنقرة جماعة "إرهابية"، وهو ما أدى إلى شن الجيش التركي عملية في عفرين السورية، ضد المسحلين الأكراد.