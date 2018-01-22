وزير الخارجية الأميركي: قلقون من العملية التركية

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء العملية العسكرية التركية في شمال سورية.

ودعا تيلرسون في تصريحات من لندن جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف أن واشنطن تريد معرفة مايمكن القيام به لمعالجة المخاوف الأمنية التركية، وهي تقدر حق تركيا الشرعي في حماية مواطنيها من العناصر الإرهابية.

وبدأت تركيا السبت هجوما على بلدة عفرين شمال غرب حلب، يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية بمشاركة فصائل سورية معارضة تدعمها.

ونجحت وحدات حماية الشعب الكردية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من إخراج تنظيم داعش من عدة مناطق في سورية.