واشنطن قلقة من حيازة أنقرة منظومة إس-400 الروسية

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة لنظيره التركي عن قلق الولايات المتحدة الشديد إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 والتي لا تتوافق مع دفاعات حلف الناتو.

وقال مسؤول أميركي كبير عقب اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف "سلط الوزير الضوء على جدية المخاوف الأميركية... إذا مضوا قدما".

وأضاف "طلب من تشاووش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة حلف الناتو القابلة للتوافق".

وبعد ساعات من تأكيد تعيينه وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، توجه بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات الحلف التي ركزت على سياسات روسيا العدائية وسبل تعزيز الحلف.

وخلال الاجتماع طرح بومبيو أيضا المخاوف بشأن اعتقال القس أندرو برانسون المسجون منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 وأميركيين آخرين تحتجزهم تركيا.

ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا للحصول على صواريخ إس-400 أفادت تقارير بأنها بقيمة 2.5 مليار دولار في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن خطط أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال تشاووش أوغلو لإذاعات تركية عقب الاجتماع إن صفقة صواريخ إس-400 اكتملت، لكن تركيا مستعدة لشراء أنظمة دفاع أخرى من حلفائها.