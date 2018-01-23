ماتيس يدعو أنقرة إلى "ضبط النفس" في عفرين

دعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء تركيا إلى "ضبط النفس" في الهجوم الذي تشنه في منطقة عفرين شمال غرب سورية.

وقال ماتيس في تصريحات للصحافيين من إندونيسيا إن "العنف في عفرين يحدث بلبلة في منطقة كانت حتى الآن مستقرة نسبياً من سورية".

وأضاف أن واشنطن تطلب من أنقرة "التحلي بضبط النفس في عملياتها العسكرية وكذلك في خطابها".

وبدأت تركيا السبت هجوما على بلدة عفرين شمال غرب حلب السورية، يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية بمشاركة فصائل سورية معارضة تدعمها.

وتشهد المناطق الحدودية في عفرين "اشتباكات عنيفة جدا" وقصف مدفعي وصاروخي تركي، حسب ما أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية الاثنين.