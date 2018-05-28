الولايات المتحدة تطلب معاقبة ستة مسؤولين من جنوب السودان

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات.

وأدرجت واشنطن هذا الطلب في مسودة مشروع قرار سيناقشه مجلس الأمن الخميس بعد أن اتهمت هؤلاء المسؤولين بتأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات في جنوب السودان.

وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة كلا من وزير الدفاع كول مانيانغ جوك ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو ووزير الإعلام مايكل ماكوي وقائد الجيش السابق بول مالونغ.

وفي حال تم تبني القرار من قبل مجلس الأمن فسيواجه المسؤولون الستة حظر السفر دوليا إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم.

ويطلب مشروع القرار الأميركي أيضا تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاما آخر.

ويعاني جنوب السودان من حرب أهلية دخلت عامها الخامس على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.