بومبيو: القتال في الدشيشة سيكون صعبا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية (قسد) في الدشيشة شرق سورية، تهدف لضمان "عدم فرار إرهابيي داعش من المنطقة".

وذكر بومبيو في بيان أن "العملية مخطط لها منذ أشهر بالتنسيق مع القوات العراقية على طول الحدود".

وأضاف أن "الدشيشة معقل سيء الصيت لداعش في شمال شرق سورية، حيث قام التنظيم بإرهاب السوريين والعراقيين لعدة سنوات انطلاقا من هذا المكان".

وأشار بومبيو إلى أن "القتال في الأيام المقبلة سيكون صعبا للغاية"، مستدركا "لدينا الثقة الكاملة بشركائنا في قوات سورية الديمقراطية، لتخليص سورية من مصيبة داعش".

وتنفذ عملية الدشيشة قسد بدعم من قوات التحالف الدولي وبمشاركة طائرات القوة الجوية العراقية والمدفعية المتركزة قرب الحدود العراقية السورية.