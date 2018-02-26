هؤلاء حصدوا الذهب الأوليمبي لأميركا

بعد 16 يوما من التنافس على التتويج الأوليمبي في دورة الألعاب الشتوية ببيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في سلم الترتيب النهائي للدول.

وحصد الرياضيون الأميركيون 23 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي: تسع ذهبية وثماني فضية وست برونزية.

رياضة التزلج على الألواح كان لها نصيب الأسد من الميداليات الأميركية، بسبع ميداليات منها أربع ذهبية حصدها هؤلاء:

ميداليتان جماعيتان حصدتهما الولايات المتحدة، إحداها كانت من نصيب فريق السيدات لهوكي الجليد:

والأخرى أحرزها فريق الرجال لرياضة الـ "كيرلنغ":

جيسي ديغينز وكيكان راندال تغلبتا على منافساتهما في منافسات تزلج اختراق الضاحية لتحققان أول ميدالية أولمبية للنساء الأميركيات في هذه الرياضة:

ميكايلا شيفرين حصدت في هذه الدورة ميداليتها الذهبية الثانية في الألعاب الأوليمبية في رياضة التزلج على المنحدرات:

وكذلك حافظ ديفيد وايز على لقبه بطلا أوليمبيا للرجال في رياضة التزلج الحر: