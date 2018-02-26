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من أميركا

هؤلاء حصدوا الذهب الأوليمبي لأميركا

جيسي ديغينز وكيكان راندال تحتفلان بعد الفوز بالذهب الأوليمبي

بعد 16 يوما من التنافس على التتويج الأوليمبي في دورة الألعاب الشتوية ببيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في سلم الترتيب النهائي للدول.

وحصد الرياضيون الأميركيون 23 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي: تسع ذهبية وثماني فضية وست برونزية.

رياضة التزلج على الألواح كان لها نصيب الأسد من الميداليات الأميركية، بسبع ميداليات منها أربع ذهبية حصدها هؤلاء:

ريدموند جيرارد حصد ذهب التزلج على الألواح في منافسة المنحدر
ريدموند جيرارد حصد ذهب التزلج على الألواح في منافسة المنحدر

جيمي أندرسون فازت بالذهب الأوليمبي كذلك في منافسة المنحدر
جيمي أندرسون فازت بالذهب الأوليمبي كذلك في منافسة المنحدر

فازت كلوي كيم بالميدالية الذهبية في منافسة نصف الأنبوب
فازت كلوي كيم بالميدالية الذهبية في منافسة نصف الأنبوب

شون وايت حصد ثالث ميدالية ذهبية أوليمبية في تاريخه كذلك في منافسة نصف الأنبوب
شون وايت حصد ثالث ميدالية ذهبية أوليمبية في تاريخه كذلك في منافسة نصف الأنبوب

ميداليتان جماعيتان حصدتهما الولايات المتحدة، إحداها كانت من نصيب فريق السيدات لهوكي الجليد:

منتخب سيدات هوكي الجليد فاز بالذهب على حساب نظيره الكندي
منتخب سيدات هوكي الجليد فاز بالذهب على حساب نظيره الكندي

والأخرى أحرزها فريق الرجال لرياضة الـ "كيرلنغ":

رجال الكيرلنغ فازوا بالميدالية الذهبية بعد التغلب على السويد
رجال الكيرلنغ فازوا بالميدالية الذهبية بعد التغلب على السويد

جيسي ديغينز وكيكان راندال تغلبتا على منافساتهما في منافسات تزلج اختراق الضاحية لتحققان أول ميدالية أولمبية للنساء الأميركيات في هذه الرياضة:

جيسي ديغينز وكيكان راندال حققتا إنجازا أميركيا في تزلج اختراق الضاحية
جيسي ديغينز وكيكان راندال حققتا إنجازا أميركيا في تزلج اختراق الضاحية

ميكايلا شيفرين حصدت في هذه الدورة ميداليتها الذهبية الثانية في الألعاب الأوليمبية في رياضة التزلج على المنحدرات:

ميكايلا شيفرين حصدت أيضا فضية منافسة التزلج على المنحدرات الجبلية
ميكايلا شيفرين حصدت أيضا فضية منافسة التزلج على المنحدرات الجبلية

وكذلك حافظ ديفيد وايز على لقبه بطلا أوليمبيا للرجال في رياضة التزلج الحر:

ديفيد وايز حافظ على الذهب الأوليمبي للدورة الثانية على التوالي
ديفيد وايز حافظ على الذهب الأوليمبي للدورة الثانية على التوالي

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