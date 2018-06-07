قبيل قمة سنغافورة.. ترامب يستقبل آبي

يستقبل الرئيس دونالد ترامب الخميس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل أقل من أسبوع على القمة الأميركية- الكورية الشمالية.

وسيكون ملف بيونغ يانغ النووي على رأس محادثات الجانبين، وقد يتطرقان كذلك إلى قمة دول السبع التي تعقد في كندا اعتبارا من الجمعة.

ويلي اللقاء مؤتمر صحافي مشترك بين ترامب وآبي في البيت الأبيض بعيد الظهر.

ومنذ إعلان اللقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقرر في 12 حزيران/يونيو الجاري في سنغافورة، تشدد اليابان على أهمية عدم التهاون إزاء نظام بيونغ يانغ الذي يشكل تهديدا فعليا بصواريخه القصيرة والمتوسطة المدى.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أكد عند مغادرته طوكيو على أن الهدف من زيارته لواشنطن هو تنسيق مقاربته بشكل "وثيق" مع الإدارة الأميركية.