هآرتس: إسرائيل قلقة من بيع طائرات F-35 متطورة لتركيا

أفادت صحيفة هآرتس بأن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من عزم الولايات المتحدة بيع طائرات مقاتلة من طراز "F-35" تحتوي منظومات متطورة إلى تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع في وزارة الدفاع قوله إن "إسرائيل ترغب في أن تظل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من الطائرات المتطورة".

وتضيف أن إسرائيل تحاول من خلال هذه المساعي الحفاظ على تفوقها النوعي العسكري، وضمان عدم تسرب تفاصيل قدراتها إلى الدول المجاورة.

وتجري إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة تتعلق بالبرمجيات التي طورها الأميركيون والتي تسمح بتحديث قدرات " F-35" حسب ما أكدت مصادر في واشنطن لصحيفة هآرتس.

وتنفي إسرائيل رسميا اجراء مثل هكذا مناقشات مع الولايات المتحدة حول الصفقة، التي من المقرر أن تحصل بموجبها تركيا على 100 طائرة من طراز "F-35".

وتتوقع مصادر في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن من الصعب إلغاء الصفقة، لأن تركيا كانت واحدة من الدول التي استثمرت في تطوير الطائرة.

ومن المقرر أن تحصل القوات الجوية الإسرائيلية على البرامج التي من شأنها تحسين أداء الطائرة في تموز/يوليو المقبل.

وتشعر إسرائيل بالقلق من إمكانية حصول تركيا على هذه البرامج أيضا، وبالتالي فإن أحد الاحتمالات التي تجري مناقشتها هو بيع الطائرة إلى تركيا لكن من دون تطويرها، وبالتالي تبقى إسرائيل في المقدمة.