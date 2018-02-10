البنتاغون: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن أرضها وشعبها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكن غالاوي، السبت، إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

يأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل قصفها 12 هدفا إيرانيا و سوريا على الأراضي السورية، من بينها أنظمة دفاع جوي تابعة لدمشق.

وأضاف غالاوي أن "وزارة الدفاع الأميركية لم تشارك في العملية الإسرائيلية في سورية" مشددا على أن "إسرائيل هي شريكنا الأمني الأقرب في المنطقة، وندعم بشكل كامل حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد لأرضها وشعبها".

وكانت إسرائيل شنت هجوما جويا واسعا على أهداف في سورية، بعد إسقاط دفاعات دمشق الجوية طائرة "إف 16" إسرائيلية كانت تشارك في قصف أهداف إيرانية على الأراضي السورية، فجر السبت، في تطور أعقب إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية مسيرة فوق مناطقها الشرقية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن "الولايات المتحدة تشارك الكثيرين في المنطقة قلقهم من الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن العالميين".

وأضاف "نسعى لتصميم دولي أكبر لمواجهة أنشطة إيران الضارة".