عقوبات أميركية جديدة على كيانات إيرانية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة استهدفت ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها إيران، بما فيها سجن "إيفين" المعروف بأنه مكان لاحتجاز السجناء السياسيين.

وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، جماعة أنصار حزب الله ومجموعة "هانيستا" للبرمجيات التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة إن "هانيستا" "تسهل عمليات الرصد أو التعقب التي يمكن أن تساعد أو تمكن من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة الإيرانية أو بالنيابة عنها".

ومن بين الأشخاص الذين فرضت واشنطن عقوبات عليم عبد الحميد محتشم وحسين الله كرم وحميد أوستاد، وجميعهم ينتمون لجماعة أنصار حزب الله .

كما شملت العقوبات سكرتير المجلس الأعلى الإيراني للفضاء السيبراني عبد الحسن فيروز آبادي وأمين عام لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي عبد الصمد خرم آبادي والمدير العام لشبكة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عبد العلي أزجاري.