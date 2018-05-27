البحرية الأميركية تنفذ عملية قرب جزر تطالب بها الصين

أفادت وكالة رويترز الأحد بأن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية أبحرتا بالقرب من جزر تقع في بحر الصين الجنوبي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهما إن مدمرة الصواريخ "هيغينز"، وحاملة الصواريخ الموجهة "أنتيتم"، اقتربتا إلى مسافة 12 ميلا بحريا عن جزر باراسيل التي تقع ضمن سلسلة من الجزر والشعاب والمسطحات المائية التي تتنازعها الصين مع جيرانها.

ووفقا لما ذكره المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما فإن "السفن العسكرية الأميركية اجرت مناورات بالقرب من جزر تري ولينكون وتريتون ووديي".