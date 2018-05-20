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من أميركا

بومبيو ينعي لويس.. 'أدين له بفضل كبير'

برنارد لويس

نعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد المؤرخ المختص بالتاريخ الإسلامي برنارد لويس والذي توفي السبت عن عمر ناهز 101 عام.

وقال بومبيو عبر تويتر إن لويس كان "باحثا حقا ورجلا عظيما. أدين بفضل كبير في فهمي للشرق الأوسط لما قام به من عمل".

وأضاف "كان رجلا آمن، مثلي، بأن الأميركيين يجب أن يكونوا أكثر ثقة في عظمة بلادنا".

ولويس، المولود في لندن، مارس التدريس لسنين طويلة في جامعة برنستون في ولاية نيوجرزي، وكان مقربا من المحافظين الجدد الأميركيين.

وبقدر ما كان للويس تأثير على أجيال من المتخصصين في الشؤون الإسلامية، فإنه كان أيضا في صلب جدالات حادة بسبب مواقفه الخلافية.

وأحد هذه المواقف رفضه وصف المجازر التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن عام 1915 بالإبادة، واعتبر أن نظرية الإبادة هي "الصيغة الأرمنية" للتاريخ.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "كرونيكل أوف هاير إيدوكايشن" في 2012 قال إن "البعض يعتبرني نابغة عظيما، والبعض الآخر شيطانا مجسدا".

ومن أبرز كتبه العديدة "العرب في التاريخ" و"الإسلام في أزمة"، و"الإسلام والعلمانية" و"الخطاب السياسي للإسلام".

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